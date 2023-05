Carabinieri, concorso per 3.763 allievi: come partecipare, requisiti, bando, entro quando presentare la domanda

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per reclutare 3.763 allievi in ferma quadriennale. Per partecipare al concorso, è necessario avere un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, che può essere posseduto sia da militari che da civili.

Come sono suddivisi in posti

I posti offerti nel concorso sono suddivisi in tre categorie: 2.611 posti riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a 28 anni e in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del bando; 1.120 posti a favore dei cittadini italiani che non abbiano superato il 24° anno di età; e 32 posti destinati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (22 riservati ai volontari in ferma prefissata e 10 riservati ai civili).

I candidati potranno scegliere di concorrere solo per una delle riserve dei posti e potranno esprimere una preferenza per la formazione e l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Inoltre, saranno selezionati 151 vincitori per la formazione e l’impiego nelle specializzazioni sopra menzionate, di cui 105 riservati ai vincitori del concorso della riserva a) e 46 riservati ai vincitori del concorso della riserva b).

I requisiti generici

I candidati al concorso per allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri devono possedere: godimento dei diritti civili e politici; se minori, avere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; se militari già in servizio alla data del 31 dicembre 2020, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; se militari in servizio dal 1 gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del bando (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), avere conseguito o essere in grado conseguire, nell’anno scolastico 2022/2023, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza, ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001.

Condotta, condanne e procedimenti

Condotta incensurabile; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato.

Non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso per allievi Carabinieri dovrà essere presentata entro il giorno 1 giugno 2023 esclusivamente per via telematica, collegandosi all’area dei “Concorsi in atto” e cliccando il bando di proprio interesse. Sarà necessario indicare nella domanda due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevere una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (Pec) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale.

In sintesi, chiunque abbia un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado può partecipare al concorso per diventare un allievo dell’Arma dei Carabinieri in ferma quadriennale. Ci sono posti riservati ai volontari in ferma prefissata e ai civili, con alcune posizioni riservate ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. I candidati possono specificare le proprie preferenze per la formazione e l’impiego in alcune specializzazioni, e i vincitori saranno selezionati separatamente dalle diverse riserve di posti offerte nel concorso.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI