Il Presidente della Repubblica incontra il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 162° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Generale C.A. Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo.

Dopo l’intervento del Generale Serino, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

In occasione della celebrazione del 162° anniversario si svolgerà nel pomeriggio, in piazza del Quirinale, la cerimonia di cambio della Guardia d’Onore, con brani eseguiti dalla Banda dell’Esercito.

