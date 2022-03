Cocer Esercito “per inerzia burocratica non si applica rinnovo contrattuale ai militari”

“Il Cocer Esercito ha firmato con convinzione il rinnovo contrattuale per il personale del comparto difesa e sicurezza nel mese di dicembre 2021 per il triennio 2019-2021.” È quanto riporta un comunicato del CoCeR Esercito.

“Con profonda amarezza prendiamo atto che per inerzie

burocratiche gli effetti economici e normativi riconosciuti dal prefato contratto non sono stati ancora applicati al personale non dirigente.

Pur consapevoli – concludono i delegati – del momento di tensione internazionale, il cocer esercito esorta il governo e l’amministrazione difesa a porre in essere ogni attivita’ per dare corso al contratto e, contestualmemnte, aprire la concertazione per il triennio 2022-2024 in tempi brevi.”