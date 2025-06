Chi era il carabiniere ucciso: 59 anni, due figlie, era il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione

Il 59enne, in servizio presso il Norm della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana, era residente ad Ostuni e vicinissimo alla pensione. Sposato e padre di due figlie, oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. Come confermato anche dal sindaco del comune pugliese, Antonello Denuzzo, Legrottaglie da domani sarebbe andato in licenza e dal 7 luglio sarebbe scattata ufficialmente la pensione.

Secondo una prima ricostruzione, la pattuglia dei carabinieri di cui faceva parte Carlo Legrottaglie, era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I due carabinieri a bordo della ‘gazzella’ hanno intercettato l’auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro.

Alla vista dei militari i malviventi sono fuggiti e i carabinieri li hanno inseguiti. Le due auto si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare, dopo essersi toccate più volte, nella campagna circostante.

I tre rapinatori sono scesi dalla vettura e si sono divisi, con il carabiniere che ne ha inseguito uno, che avrebbe aperto il fuoco contro di lui, uccidendolo. Illeso ma sotto shock il collega che si trovava insieme a lui.

Intanto sul posto, oltre ad altri colleghi, sono giunte diverse persone che lo conoscevano: sono tutti visibilmente commossi e “distrutti dal dolore”, dicono. A quanto si apprende la Lancia Y usata dai rapinatori è stata rubata in provincia di Bari, a Locorotondo. Un elicottero sta sorvolando la zona a caccia dei rapinatori, uno dei quali sarebbe ferito. La salma del brigadiere ucciso è stata portata via.

