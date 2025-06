Carabinieri, Brigadiere ucciso durante un inseguimento: a luglio sarebbe andato in pensione

Sarebbe andato in pensione tra circa 10 giorni. Mancava pochissimo, dopo i tanti anni in servizio con la sua divisa. Ma il brigadiere capo Carlo Legrottaglie è stato ucciso mentre cercava di sventare una rapina.

Aveva 59 anni

Legrottaglie e il suo collega di pattuglia erano intervenuti per scongiurare il colpo a un distributore di carburante, in una strada periferica di Francavilla Fontana, nel Brindisino.Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe scattato un inseguimento con la Lancia Y con i due uomini a bordo, poi entrata in collisione con la pattuglia dei carabinieri. Al termine dell’inseguimento, l’epilogo. Il più tragico. Uno dei due banditi sarebbe uscito dal mezzo facendo fuoco sugli uomini in divisa, uccidendo Legrottaglie. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Mentre uno dei due criminali sarebbe rimasto ferito. Poi sono fuggiti e sul luogo dell’omicidio sono arrivati i soccorsi e i colleghi della vittima.Per Legrottaglie doveva essere una delle sue ultime giornate di lavoro. Invece è morto e i suoi colleghi sono ora sulle tracce del killer.

Il commando era composto da almeno due persone. Indagini serrate per rintracciare gli autori dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, Leonardo Acquaro che sta coordinando le operazioni e il pm di turno, Raffaele Casto.

Legrottaglie era originario di Ostuni, in provincia di Brindisi. Lascia moglie e due figlie.

«A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte di un servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al Comandante Generale Salvatore Luongo». Così il Ministro Guido Crosetto.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI