Carabiniere ucciso in una sparatoria nelle campagne

FRANCAVILLA FONTANA – Un carabiniere è morto in una sparatoria avvenuta questa mattina, giovedì 12 giugno, a Francavilla Fontana in direzione Grottaglie, in prossimità della zona industriale della Città degli Imperiali.

Un’operazione di routine dei militari dell’Arma si è trasformata in tragedia: durante un inseguimento, una pattuglia del Radiomobile si è trovata coinvolta in una violenta sparatoria.

Purtroppo, un carabiniere è stato colpito a morte, perdendo fatalmente la vita. Al momento non sono noti ulteriori dettagli della vicenda.

Sul luogo della tragedia è arrivato il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, Leonardo Acquaro, per coordinare personalmente i rilievi e fare luce sull’accaduto.

