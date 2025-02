Castellammare, Maresciallo della Polizia Locale aggredita e investita dopo aver fatto una multa: frattura alle dita

Un’agente della Polizia Locale è finita in ospedale sabato sera con fratture alle dita di una mano: è stata aggredita dall’uomo che aveva appena multato mentre era al lavoro in piazza Principe Umberto, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il responsabile, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato. L’area in cui è avvenuto l’episodio fa parte delle zone rosse individuate dalla Prefettura, dove è previsto un rafforzamento dei controlli a tutela della sicurezza dei cittadini.

La donna, un maresciallo della Locale, nel corso dei controlli aveva appena redatto una multa per divieto di sosta per un’automobile che era parcheggiata sulle strisce pedonali. Erano le 19.30 circa, proprio in quel momento è tornato il proprietario, che ha cominciato ad inveire contro di lei. Ne è nata una colluttazione e la donna è rimasta ferita ad una mano. A quel punto l’uomo si è infilato in auto e ha cercato di allontanarsi, ma il maresciallo si è parata davanti al veicolo e, nella ripartenza, è stata urtata ed è finita a terra; è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo”, dove gli esami hanno rivelato fratture alle dita con prognosi di 20 giorni.

Sulla vicenda è intervenuto il coordinamento sindacale autonomo Csa, tramite Emilio Pagano: “Sono anni che questo Dipartimento solleva la questione della necessità di una vera Riforma per la Polizia Locale restando al contempo vicino alle istituzioni locali proponendo ed appoggiando sempre le scelte che mirano ad aumentare la sicurezza delle città ma ci auspichiamo che anche esse condividano la nostra battaglia”.

