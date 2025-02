MILITARE DEVASTA BAR DEL CENTRO: ARRESTATO DOPO COLLUTTAZIONE CON LA POLIZIA

Un tranquillo sabato sera si è trasformato in caos quando un militare della Marina, in servizio sulla nave Etna, ha dato origine a scene di panico all’interno del bar “The First”, locale frequentato da giovani nel cuore della città.

ESCALATION DI VIOLENZA

L’episodio è degenerato quando il militare, in libera uscita, ha improvvisamente iniziato a scagliare bicchieri e suppellettili in aria. Il personale del locale, vista la situazione fuori controllo, si è visto costretto a richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

RESISTENZA ALL’ARRESTO

All’arrivo delle volanti, la situazione è ulteriormente precipitata. Il militare, visibilmente alterato, probabilmente a causa dell’alcol, ha opposto strenua resistenza. Durante il tentativo di immobilizzarlo, un agente è rimasto ferito nella colluttazione.

DISPOSIZIONI GIUDIZIARIE

Il PM di turno Remo Epifani, informato dell’accaduto, ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause scatenanti dell’episodio.

