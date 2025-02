Riconfermato il numero due dell’intelligence esterna italiana. Zontilli confermato vice direttore dell’Aise

Con decreto del presidente del Consiglio è stata formalizzata la riconferma del Generale di Divisione Carlo Zontilli nel ruolo di vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). Il provvedimento garantisce continuità nella gestione dell’intelligence italiana.

Background istituzionale

Proveniente dai ranghi dell’Esercito italiano, il Generale Zontilli prosegue il suo incarico di vicedirettore dell’agenzia preposta alle attività di intelligence oltre i confini nazionali. La nomina si inserisce nel quadro del normale avvicendamento delle cariche ai vertici delle istituzioni di sicurezza.

Funzioni e competenze

L’Aise opera come componente del sistema di intelligence nazionale, con specifiche attribuzioni nell’ambito della raccolta informativa e della tutela degli interessi italiani all’estero. La struttura svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Procedure istituzionali

Come previsto dall’iter procedurale, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è stato informato della nomina, in linea con le disposizioni che regolano la supervisione parlamentare sulle attività dei servizi di intelligence.

