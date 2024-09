Carmine Belfiore promosso vicecapo della polizia. Il nuovo questore di Roma è Roberto Massucci

Roberto Massucci è il nuovo questore di Roma. Il consiglio dei ministri ha nominato vice capo della polizia – con funzioni vicarie – Carmine Belfiore. Al suo posto nella Capitale arriva dalla questura di Verona Roberto Massucci.

Classe 1967, sposato con Paola e padre di Veronica, Barbara e Rebecca Roberto Massucci è laureato in giurisprudenza presso l’università di Roma La Sapienza. Ha conseguito il master di II livello in materia di difesa da armi chimiche e biologiche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia degli Studi “a Sapienza. Presso la Luiss Business School, ha ottenuto invece ottenuto l’attestato di “Gestione della comunicazione interna ed esterna”. Dal 6 aprile 2023 alla guida della questura di Verona guiderà ora gli uffici di via San Vitale.

Carmine Belfiore vice capo della polizia

Roberto Massucci succede a Carmine Belfiore – 63 anni – che lascia la questura di Roma che guidava dal 5 dicembre 2022. Originario di Rossano (in Calabria) Carmine Belfiore è laureato in giurisprudenza. Entra in polizia nel 1985. Dopo aver diretto la sezione antiterrorismo della digos di Genova, nel 1989 approda alla digos di Roma, dove dirige prima la sezione “informativa di sinistra” e, successivamente, la sezione “terrorismo di sinistra”, quindi l’incarico di vice-dirigente. Nell’agosto 2000 viene trasferito alla Direzione centrale della polizia di prevenzione (ex Ucigos) dove assume la direzione della “divisione operativa” in cui coordina importanti indagini sul terrorismo. Dal 2003 al 2008 viene distaccato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Sisde). Nel marzo 2008 ha fatto rientro nella polizia di Stato ed è stato assegnato alla questura di Roma dove ha diretto i commissariati di Tivoli, San Lorenzo e Viminale. Ha ricoperto, dal mese di giugno 2011 fino ad agosto 2013, l’incarico di vice-questore vicario della questura di Roma. Dall’agosto 2013 fino a luglio 2017 ha ricoperto l’incarico di questore di Terni. Dal 3 luglio 2017 fino all’aprile 2019 è stato questore di Latina, per poi assumere un nuovo incarico presso l’ispettorato generale del Senato a Roma. A novembre 2022 viene nominato questore di Roma dal Consiglio dei ministri sino al settembre 2024.

