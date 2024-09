Maresciallo dei carabinieri stroncato in pochi mesi dalla malattia

Cordoglio a Castenedolo, dove abitava ed era cresciuto, a Mazzano dove dirigeva la stazione dei Carabinieri, ma pure a Sommacampagna, paese del Veronese dove aveva prestato a lungo servizio: è morto a 58 anni Gianpietro Bosetti, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. Stroncato in breve tempo da un tumore: la salma riposa nella sala del commiato Treccani di Castenedolo, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato alle 16 di oggi, mercoledì 18 settembre, nella chiesa parrocchiale del paese dell’hinterland.

Il ricordo di amici e colleghi

Classe 1966, per oltre 22 anni aveva prestato servizio nel Veronese, assumendo nel 2015 la carica di comandante. Nell’estate del 2018 il ritorno in terra bresciana e un anno più tardi la guida della stazione di Mazzano, che ha mantenuto finché ha potuto. Lascia nel dolore la moglie Barbara e il figlioletto Gabriele e poi la mamma Rosa, la sorella Elena e il fratello Francesco. “Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Oncologia dell’ospedale S. Anna di Brescia e a don Mauro Rocco per le cure e l’assistenza spirituale prestata”, fa sapere la famiglia.

Il cordoglio del sindaco

“Buono, onesto, sincero, altruista ed innamorato della sua famiglia e della vita”, così il maresciallo viene descritto in paese. “Cuore gentile: te ne sei andato troppo presto e in punta di piedi, ma nel cuore dei tuoi amici hai fatto tanto rumore”, si legge tra le decine di testimonianze d’affetto piovute nelle scorse ore sui social. Anche il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Mazzano hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del comandante Bosetti, in un post affidato ai canali social ufficiali.

