Carabinieri si tingono di verde: 176 Jeep Avenger elettriche entrano in servizio

La sicurezza pubblica abbraccia la sostenibilità ambientale in un passo storico per l’Arma dei Carabinieri. La scorsa settimana, Roma ha fatto da cornice alla cerimonia ufficiale di consegna delle nuove Jeep Avenger full electric, segnando un cambio di paradigma nella mobilità delle forze dell’ordine italiane.

Una flotta che guarda al futuro

Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma hanno finalizzato l’acquisizione di 176 vetture a zero emissioni, specificamente configurate per le esigenze operative delle Stazioni Carabinieri distribuite su tutto il territorio nazionale. La consegna simbolica è avvenuta alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Andrea Taurelli Salimbeni e della Responsabile di Stellantis, Antonella Bruno, in un evento che sottolinea l’importanza strategica di questa transizione ecologica.

Promessa mantenuta dal Comando

Il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, aveva annunciato un piano di ammodernamento della Benemerita, promessa che sta ora concretizzandosi con l’introduzione di questi veicoli all’avanguardia. L’iniziativa rappresenta un chiaro segnale dell’impegno dell’Arma verso l’innovazione tecnologica e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività.

Sicurezza e rispetto ambientale: un binomio possibile

Particolarmente degna di nota è l’attenzione che la Forza Armata sta dedicando alle tematiche green, dimostrando concretamente come la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto per l’ambiente possano procedere di pari passo. Le nuove Avenger elettriche non solo garantiranno prestazioni adeguate alle necessità operative, ma contribuiranno anche alla riduzione delle emissioni inquinanti e dell’impronta carbonica complessiva dell’Arma.

