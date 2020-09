Carabiniere si accascia in strada e muore: fatale un malore improvviso

Lutto a Cantiano per l’improvvisa scomparsa di Paola Lucarini, 58 anni, carabiniere forestale in servizio al reparto Parco Monti Sibillini di Visso, e morta a causa di un malore improvviso mentre si trovava a Fabriano.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata del 17 settembre nei pressi del centro storico cittadino. A dare l’allarme un passante che ha notato il corpo della 58enne riverso a terra. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e delle forze dell’ordine.

Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Dolore e sgomento sia nel comune pesarese di origine della donna, che in quello maceratese dove il militare lavorava.Nella giornata odierna verrà disposta l’autopsia per fare luce sulle cause del malore. Sotto shock i carabinieri forestali per questa improvvisa perdita.

Redazione articolo Centropagina.it