Vice Brigadiere dei Carabinieri Arrestato a Piacenza: il Tribunale della Libertà dispone la Scarcerazione

Nelle scorse settimane, numerosi media avevano rilanciato l’arresto di un vice brigadiere dei Carabinieri nel piacentino per diverse accuse, tra cui truffa, falso e violata consegna. Oggi vi offriamo un aggiornamento significativo sulla vicenda.

A pochi giorni dall’annuncio che ha scosso l’opinione pubblica e la comunità militare, il Tribunale della Libertà di Bologna, presieduto dal giudice Andrea Santucci, ha accolto la richiesta di riesame presentata dalla difesa e ha disposto l’immediata scarcerazione del vice brigadiere.

L’avvocato Giorgio Carta, legale del militare, ha accolto con soddisfazione la decisione, commentando: “Sono molto contento della decisione del Tribunale della Libertà. Ora il mio cliente potrà attendere il processo da uomo libero e dedicarsi ai suoi figli, come ha sempre fatto.”

Il vice brigadiere era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Piacenza nei giorni scorsi, il che aveva comportato anche la sua sospensione dal servizio. Le accuse contro il militare includono l’aver segnato ore di lavoro straordinario mai effettuate, ma liquidate come straordinari per un importo complessivo di circa 500 euro.

Con la recente decisione del tribunale, si apre un nuovo capitolo in questa controversa storia, ma ora il militare avrà la possibilità di affrontare le accuse da uomo libero.

