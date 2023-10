Città della Speranza, il generale Lupi amministratore delegato dell’Irp

Il consiglio di amministrazione ha nominato il generale Stefano Lupi nuovo amministratore delegato di Irp, l’Istituto di ricerca pediatrica della Città della Speranza. Lupi, che succede a Luca Primavera, ha dichiarato «di sentirsi onorato e pronto a mettersi a disposizione con il massimo impegno e professionalità».

Dal canto suo il presidente di Irp Franco Masello aveva annunciato nel breve periodo la nomina di «una figura locale e di alto spessore per cominciare quel rinnovamento che deve essere fatto ai vertici dell’Istituto perché abbia un nuovo futuro».

Il generale dei carabinieri Stefano Lupi, ora in quiescenza, romano di nascita, ma padovano di adozione è volto noto in città per i prestigiosi incarichi ricoperti nei diversi gradi e livelli territoriali, fino all’ultimo presso il Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” quale capo ufficio Ordinamento, Addestramento, Informazioni e Operazioni (Oaio).

Non a caso il mese scorso, il sindaco Sergio Giordani nel sottolineare lo stretto legame con la cittadinanza padovana gli ha consegnato, a nome suo e della città, una medaglia commemorativa in segno di stima e ringraziamento per l’attività svolta.

Il generale Lupi non è nuovo alla realtà della Fondazione della Città della Speranza per la quale ha collaborato, proprio in funzione del suo ruolo, nel fornire il supporto logistico che l’Arma, attraverso i suoi atleti, i suoi uomini e i suoi mezzi, da sempre garantisce per la realizzazione di molteplici attività finalizzate alla raccolta fondi. Ultima in ordine di tempo quella della Staffetta “La Carica dei 101” partita da Padova e qui tornata dopo aver percorso quasi 900 chilometri attraversando il Nord Italia. Ed è proprio in queste circostanze che il presidente Franco Masello ha incrociato il cammino del generale Lupi e maturato l’amicizia, la stima e soprattutto il convincimento che fosse per l’Irp la risorsa giusta al momento giusto.

Al termine del Cda il presidente Masello si è detto particolarmente soddisfatto «per la nomina del generale Lupi ritenendolo persona di garanzia e professionalità, pronto per l’auspicato cammino di rinnovamento e crescita dell’Irp».

Fondazione Città della Speranza dal 1994 raccoglie fondi privati che destina alla lotta contro le malattie pediatriche. In quasi trent’anni ha investito 90 milioni di euro in attività legate alla cura e alla ricerca nelle patologie infantili, destinando oltre 40 milioni di euro alla ricerca scientifica e finanziando più di 166 progetti di ricerca. La Fondazione è il principale finanziatore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (Irp), un centro di eccellenza internazionale nella ricerca scientifica sulle patologie gravi dei bambini.

Inaugurato nel 2012, è ospitato a Padova nella “Torre della Ricerca”, una struttura di oltre 17.500 mq, di cui 10 mila dedicati esclusivamente alle attività operative in diversi settori. Attualmente nella Torre svolgono attività circa 300 ricercatori. Irp è oggi uno dei più grandi centri d’Europa e attualmente opera in 7 aree specifiche: oncoematologia, trapianto di cellule staminali e terapia genica; medicina rigenerativa; biotecnologie mediche; genetica e malattie rare; immunologia e neuroimmunologia; medicina predittiva e cardiologia sperimentale. Grazie ad un approccio multidisciplinare, Irp integra competenze in campo biomedico, della bioingegneria, della biochimica e della scienza dei materiali. Fondazione Città della Speranza finanzia annualmente anche le attività di Diagnostica avanzata.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI