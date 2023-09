«Straordinari pagati ma mai svolti», arrestato vice brigadiere dei carabinieri

Molteplici episodi di falso in atto pubblico, plurime truffe aggravate, violazioni del codice penale militare quali “violate consegne”. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un vice brigadiere dei carabinieri già comandante interinale di più stazioni dei carabinieri del Piacentino. Il militare è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal gip di Piacenza nei giorni scorsi e sospeso dal servizio. In pratica è accusato di essersi segnato ore di lavoro straordinario mai svolte e liquidate come straordinari per circa 500 euro.

«Gli episodi – si legge in una nota della Procura – sono ricompresi in un arco temporale che va dal 2021 ad oggi e sono emersi a seguito di segnalazione ai superiori da parte di giovani militari delle stesse stazioni di appartenenza e le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state effettuate, con impegno e grande professionalità, dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola».

«L’attività investigativa ha permesso di acclarare che il militare arrestato attestava in un documento apposito (“memoriale del servizio giornaliero”), considerato atto pubblico, fatti contrari al vero ed in particolare dichiarava come effettuate ore di lavoro mai svolte, liquidate poi a titolo di straordinari.

Le false attestazioni coinvolgevano, a loro insaputa, anche altri militari subordinati che prontamente, una volta avuta certezza dell’illegittima attribuzione di lavoro straordinario, hanno denunciato immediatamente i fatti, dando inizio alle indagini».

«Attualmente – conclude la nota – risultano indagati altri tre militari, la cui posizione peraltro dovrà essere attentamente vagliata, al fine di verificare la loro effettiva consapevolezza e partecipazione relativamente alle illecite attività ideate e poste in essere dal militare posto agli arresti domiciliari».

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI