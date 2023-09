Israele: svelato il carro armato corazzato di quinta generazione

Il ministero della Difesa e le forze di difesa israeliane (Idf) hanno svelato oggi il nuovo carro armato corazzato, il Merkava Barak, frutto di cinque anni di sviluppo. I primi modelli di quelli che il ministero ha definito “carri armati Merkava di quinta generazione” sono stati consegnati al 52esimo battaglione corazzato della 401esima brigata. Il carro armato Barak è stato sviluppato congiuntamente dalla Direzione dei veicoli corazzati del ministero della Difesa e dalle forze terrestri e dai corpi corazzati delle Idf e comprende sistemi sviluppati da diverse aziende di difesa israeliane, tra cui Elbit Systems, Rafael e la filiale Elta delle Israel Aerospace Industries. I carri armati Barak sono dotati di “un’ampia infrastruttura di sensori affidabili” per rilevare obiettivi e le informazioni di intelligence possono essere condivise tra il carro armato e altre unità delle forze armate, il che sarà “una vera rivoluzione sul campo di battaglia”. “Il carro armato Barak rafforzerà le capacità di rilevamento dei nemici e consentirà di combattere contro un nemico con una identificazione ridotta e in tutti gli scenari di combattimento, sul campo di battaglia attuale e futuro, contro l’insieme delle minacce che esistono per le forze di manovra”, ha dichiarato il ministero.

Il comandante del carro armato sarà dotato di un casco sviluppato da Elbit – simile al casco di un pilota di jet da combattimento – che offre loro una visione completa dell’ambiente circostante e visualizza informazioni di rilievo sui combattimenti in corso. Elbit ha affermato che l’elmetto, soprannominato IronVision, “genera un’immagine che consente all’equipaggio” di vedere attraverso “l’armatura del veicolo” e aiuterà i soldati “a superare i limiti di visibilità intrinsechi, migliorando al contempo l’efficienza e la sicurezza della missione”. “Il sistema consentirà la scansione a 360 gradi muovendo la testa e localizzando gli obiettivi in ​​tempo reale con l’aiuto delle capacità di intelligenza artificiale”, ha affermato il ministero. Questi sistemi consentono ai militari di combattere mentre il carro armato è completamente sigillato, senza porte aperte, a differenza dei precedenti modelli Merkava in cui il comandante del carro armato è più vulnerabile al fuoco dei cecchini o meno in grado di vedere ciò che lo circonda.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!