Carabiniere muore in bici a 54 anni: l’ultimo gesto della famiglia di Damiano Berto commuove tutti

Stroncato da un infarto durante un giro in bicicletta

È morto a 54 anni Damiano Berto, carabiniere in servizio al nucleo comando, stroncato da un infarto mentre si trovava in bicicletta. Una morte improvvisa, feroce, arrivata in una mattina che avrebbe dovuto essere soltanto un momento di libertà, lontano dal servizio e dagli impegni quotidiani.

Ieri mattina, lunedì 15 giugno, Berto non era al lavoro. Aveva scelto di dedicare alcune ore a una delle sue grandi passioni: la bicicletta. È salito in sella per un giro, come tante altre volte, ma poco prima delle 8 è stato colpito da un malore lungo la provinciale del lago, ad Azzate, nei pressi del Santuario della Madonnina del Lago.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’elicottero del 118 e la polizia locale di Azzate. I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita, poi il trasporto d’urgenza all’ospedale di Legnano.

Ma la corsa contro il tempo si è conclusa nel modo più doloroso. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un epilogo brutale, che ha lasciato senza parole colleghi, amici e chiunque conoscesse Damiano Berto.

Una vita in divisa, al servizio dello Stato

Damiano Berto era un carabiniere stimato, assegnato al nucleo comando. Era anche l’autista del maggiore Pierpaolo Convertino, un incarico di fiducia che racconta, più di molte parole, la considerazione costruita negli anni all’interno dell’Arma.

La sua è stata una vita trascorsa al servizio dello Stato e delle persone. Una presenza silenziosa, concreta, fatta di dovere, disciplina e umanità. Quelle qualità che spesso non finiscono sotto i riflettori, ma che reggono ogni giorno il lavoro di chi indossa una divisa.

L’ultimo gesto di generosità: donati tessuti e cornee

Nel dolore più grande, la famiglia di Damiano Berto ha scelto un gesto di straordinaria generosità. Per volontà dei familiari, e in particolare della moglie, sono stati donati i tessuti e le cornee.

Un ultimo atto d’amore, potente e discreto. La conferma di una vita spesa per gli altri, continuata anche dopo la morte attraverso una scelta che potrà aiutare altre persone. Un gesto che non cancella il dolore, ma gli dà una forma più alta: quella della speranza.

Il dolore dei colleghi: “Un amico leale e un grande collega”

La notizia della morte di Berto ha colpito profondamente i militari della compagnia di Gallarate, rimasti attoniti davanti a una scomparsa tanto improvvisa.

Lo ricordano con parole semplici e pesanti: “Un amico leale e un grande collega”. Una frase che vale più di qualsiasi commemorazione formale. Dentro c’è il rispetto per l’uomo, per il carabiniere, per il compagno di lavoro che non tornerà più in caserma.

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