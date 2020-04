Carabiniere in servizio a Cefalù tenta di togliersi la vita, è gravissimo - INFODIFESA

Un carabiniere in servizio a Cefalù ha tentato di togliersi la vita questa mattina. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù.

Leggi anche Il casco a infrarossi per ‘scoprire’ il coronavirus in dotazione ai Carabinieri

Le sue condizioni sono gravissime. Non si conoscono i motivi del gesto che hanno portato l’uomo a tentare l’estremo gesto.

Sono in corso indagini. Per tutti i colleghi questa strana festa di Liberazione è ancora più amara. Un forte dolore per questa notizia arrivata proprio al ridosso del pranzo.