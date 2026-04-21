Passaggio di consegne a Bolzano: Il Generale Alberto Vezzoli è il nuovo Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito

Cerimonia all’Auditorium Eurac con le autorità civili e militari

Si è svolta presso l’Auditorium Eurac di Bolzano la cerimonia di cambio al vertice delle Truppe Alpine, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, e di numerose autorità civili e militari.

Nel corso dell’evento è stato formalizzato il passaggio di consegne tra il Generale di Divisione Michele Risi e il Generale di Divisione Alberto Vezzoli, chiamato a guidare le Truppe Alpine in una fase caratterizzata da scenari operativi sempre più complessi e in evoluzione.

Il commiato di Michele Risi: “Prepararsi oggi significa rendere più sicuro il domani”

Dopo 45 anni di servizio, il Generale di Divisione Michele Risi ha lasciato il servizio attivo, congedandosi con un intervento incentrato sul significato profondo della professione militare. Nel suo discorso ha richiamato il valore della formazione e dell’addestramento, elementi imprescindibili per affrontare le sfide del futuro.

“Prepararsi oggi significa rendere più sicuro il domani”, ha affermato, sottolineando come ogni fase della vita militare, dalla formazione iniziale fino agli impieghi operativi, sia orientata a costruire capacità adeguate ad affrontare contesti sempre più impegnativi.

Risi ha quindi evidenziato il ruolo delle Truppe Alpine, realtà capace di mantenere un forte legame con il territorio senza rinunciare alla spinta verso l’innovazione. Una specialità che, pur radicata nella tradizione, continua a dimostrarsi pronta a operare anche in ambienti estremi, mantenendo saldi i valori di servizio, disciplina e dedizione al Paese.

Alberto Vezzoli al comando: centralità delle persone e continuità operativa

Nel raccogliere il testimone, il Generale di Divisione Alberto Vezzoli, già Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine, ha espresso il senso di responsabilità con cui affronta il nuovo incarico, inserito in un contesto operativo in costante trasformazione.

Nel suo intervento ha posto l’accento sulla centralità delle persone e delle relazioni, considerate determinanti per garantire efficacia operativa e coesione all’interno dell’Esercito. Un approccio che punta a valorizzare il capitale umano come elemento decisivo per affrontare le sfide future.

Vezzoli ha quindi richiamato la necessità di proseguire nel solco già tracciato, preservando il patrimonio di valori, tradizioni e professionalità delle Truppe Alpine, e allo stesso tempo rafforzando la capacità di adattamento alle esigenze operative sempre più dinamiche.

Le linee guida del nuovo comando tra concretezza, empatia e dialogo

Nel delineare le direttrici del proprio mandato, il nuovo comandante ha indicato in concretezza, empatia e dialogo i principi cardine della sua azione. Un’impostazione che mira a coniugare continuità e rinnovamento, mantenendo elevati standard operativi e consolidando la coesione interna, in linea con le sfide attuali e future delle Truppe Alpine.

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