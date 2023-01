Bomba molotov contro un commissariato di polizia a Roma: sospetti sull’attacco anarchico

Cresce l’allarme sulla minaccia di escalation negli attacchi del movimento anarchico, dopo che questa notte è stata lanciata una bomba molotov contro il distretto di polizia Prenestino a Roma. A dare l’allarme è stato l’agente di piantone, mentre le fiamme sono state rapidamente spente. Dai primi accertamenti, l’ipotesi degli inquirenti è che il lancio della molotov sia legato alle proteste in solidarietà ad Alfredo Cospito al 41 bis. L’attacco sarebbe avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte. Cortei non autorizzati hanno sfilato in diverse città, oltre che in zona Trastevere ieri sera, 28 gennaio, dove un agente è rimasto ferito durante gli scontri con gli anarchici. Tra loro, 41 sono stati identificati e denunciati.

