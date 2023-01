Errore Pensioni: mancata erogazione di tre ratei della tredicesima mensilità al personale militare

La problematica sollevata da ASPMI riguardo al mancato pagamento di tre rate della tredicesima mensilità ai militari riformati è di grande rilevanza, perché colpisce la pratica in essere da anni all’interno della Forza Armata. Questa situazione non solo ha portato a un danno economico diretto per i militari interessati, ma ha anche mostrato un’incapacità da parte del governo nel risolvere le questioni relative alle pensioni dei militari in congedo. Di conseguenza, c’è la necessità di affrontare seriamente questa problematica e assicurare che le richieste dei militari siano soddisfatte in modo equo e tempestivo.

In particolare il sindacato militare ASPMI ha scritto al Ministro della Difesa On.le Guido Crosetto in merito ad una problematica che investe il personale cessato dal servizio, in quanto riformato per inabilità ed inidoneità al Servizio Militare Incondizionato.

A tale personale competono, ai sensi dell’art. 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, tre mesi di assegni pari a quelli di attività e tali assegni maturano il diritto di calcolo per la tredicesima mensilità.

Per ASPMI appare evidente, pertanto, che il suddetto personale debba percepire la tredicesima mensilità per intero.

Purtroppo, tale evidente diritto non viene applicato ai militari che vengono collocati in quiescenza.

Il collocamento in pensione, a causa di inabilità, è determinato, molte volte, da patologie importanti, quali ad esempio infarti, ictus, tumori ecc…, che non permettono di avere una tale lucidità mentale utile ad accorgersi immediatamente del maltolto. Pensiamo anche alle vedove o agli orfani che ancor meno sono in grado di capire se una pensione o un arretrato sia corretto o meno, se non con l’aiuto di volenterosi colleghi del de cuius.

Non è da sottacere che molti militari non hanno dimestichezza con il cedolino paga (che tra le altre cose risulta ancora oggi poco trasparente e su questo ci permetteremo di disturbarla a breve) e per loro non è facile capire quanti ratei di tredicesima o quali arretrati vengano corrisposti nel cedolino paga e soprattutto come siano elaborati i calcoli relativi agli importi erogati.