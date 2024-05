Egiziano aggredisce agenti, poliziotto spara e lo ferisce. Aperto fascicolo, poliziotto indagato

Momenti di paura nella notte a Milano, dove un uomo di origine egiziana di 36 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso da un poliziotto durante un’aggressione. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:20 nei pressi della Stazione Centrale, in piazza Luigi di Savoia.

Secondo quanto ricostruito, l’egiziano era appena uscito dagli uffici della Polizia Ferroviaria dove era stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In evidente stato di agitazione, l’uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze, danneggiando l’arredo urbano. Brandendo una sorta di fionda realizzata con pietre avvolte in un panno e impugnando un pezzo di marmo, si è poi scagliato contro gli agenti intervenuti per fermarlo.

I poliziotti hanno prima tentato di immobilizzarlo utilizzando il taser in dotazione, senza successo. L’egiziano, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato ad avanzare minacciosamente. A quel punto, uno degli operatori ha esploso un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto alla spalla sinistra.

Poliziotto Indagato

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Il poliziotto autore dello sparo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di lesioni dolose aggravate, atto dovuto per consentire gli accertamenti del caso. Gli inquirenti, tuttavia, stanno valutando la sussistenza delle scriminanti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi.

La zona intorno alla Stazione Centrale è stata temporaneamente isolata per i rilievi. La Questura ha avviato un’indagine interna per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nell’area della stazione milanese, spesso al centro di polemiche per la presenza di persone senza fissa dimora e situazioni di degrado.

