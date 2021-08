Bimbo di un anno apre la porta ed esce di casa. I Carabinieri lo ritrovano mentre gattonava su un marciapiede

Sarebbe riuscito ad aprire la porta di casa mentre la madre dormiva e ha cominciato a gattonare sul marciapiede.

Un bimbo di poco più di un anno questa mattina a Massafra è stato soccorso dai carabinieri avvisati poco dopo le sei, da un cittadino che aveva notato il piccolo apparentemente abbandonato.

I militari della pattuglia radiomobile in turno, prontamente sopraggiunti sul posto, hanno preso in consegna il piccolo dalle mani di un passante e dopo averlo accompagnato in caserma per farlo rifocillare, lo hanno condotto presso l’ospedale di Castellaneta, dove ne è stato accertato il perfetto stato di salute dell’infante.

Dopo è stato riaffidato alla mamma che, appena sveglia, ne aveva denunciato la scomparsa