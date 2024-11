Battesimo del fuoco per i nuovi artiglieri: successo per l’esercitazione ALPAN 24

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione di tiro di artiglieria “ALPAN 24”, pianificata e condotta dal reggimento addestrativo del Comando Artiglieria.



L’esercitazione, svoltasi nel poligono di Monte Romano, si è posta come principale obiettivo quello di perfezionare e consolidare sul campo le nozioni teoriche apprese dagli Ufficiali del 202° Corso Tecnico Applicativo e dagli allievi Sergenti del 27° corso frequentatori del percorso di formazione per la specializzazione di Artiglieria.



L’importante momento addestrativo ha anche consentito ai VFI frequentatori dei corsi di specializzazione da artigliere, di affrontare il battesimo del fuoco.

​Per l’esigenza è stato schierato un gruppo di artiglieria pluricalibro, su base reggimento addestrativo, con la partecipazione di una sezione obici del 24° reggimento artiglieria “Peloritani”, nuclei osservazione del fuoco e un assetto UAV Raven del 3° reggimento targeting “BONDONE”.



I reparti esercitati hanno ricevuto la visita del Comandante dell’Artiglieria, Generale di Brigata Gianluca FIGUS che, nel salutare il personale, ha evidenziato come il perfezionamento sul campo delle competenze specialistiche e delle procedure acquisite durante la permanenza al Comando Artiglieria, costituisca un’attività imprescindibile da attuarsi prima dell’assegnazione del personale alle unità operative.



Fondamentale per la riuscita dell’esercitazione è stato il supporto specialistico di assetti forniti dall’11° reggimento trasmissioni “LEONESSA” che hanno assicurato i collegamenti radio e satellitari e il dispositivo logistico a sostegno delle unità esercitate.

