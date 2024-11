SPEZZA IL DITO AL CARABINIERE: LA FURIA CIECA DEL FIDANZATO VIOLENTO

E’ stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un uomo di 35 anni, italiano e incensurato, che nella notte tra sabato e domenica ha dato in escandescenza al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate (Varese) insultando il personale sanitario, prendendo a pugni il vetro del triage e rompendo un dito a uno dei carabinieri intervenuti per bloccarlo.

Tutto è nato da un litigio con la fidanzata che, dopo essere stata aggredita, ha deciso di recarsi al Sant’Antonio Abate per farsi refertare. Quando lui lo ha scoperto, si è precipitato immediatamente all’ospedale gallaratese pretendendo di vederla.

Naturalmente gli operatori l’hanno tenuta in una zona protetta per evitare il contatto, mentre lui tirava i pugni al vetro del triage e una guardia giurata tentava di calmarlo.

Al Pronto soccorso sono intervenuti i carabinieri con il 35enne che alla vista delle divise è diventato ancora più aggressivo rompendo un dito a uno dei militari prima di essere arrestato.



Immagine di repertorio

