https://mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/non-porta-la-mascherina-in-treno-viaggiatrice-urla-contro-i-carabinieri–video_FD00000000240658

L’uso della mascherina è obbligatorio su treni, aerei e mezzi pubblici in tutta Italia. Da qualche ora sul web gira questo video virale in cui una viaggiatrice che se la prende con i carabinieri intervenuti su un convoglio per farle rispettare la norma. La donna urla contro i militari e gli altri viaggiatori

Redazione a cura Le Iene