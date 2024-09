Il Gen.C.A. Masiello alla Scuola TraMat: “La tattica è ciò che si vuol fare, la logistica ciò che si può fare.

Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, ha tenuto un discorso significativo presso la Scuola di Trasporti e Materiali (TraMat), delineando la sua visione per le forze armate del futuro.

Nel suo intervento, il Gen. Masiello ha enfatizzato l’importanza cruciale della logistica nelle operazioni militari moderne. “La tattica è ciò che si vuol fare, la logistica ciò che si può fare,” ha affermato, sottolineando come la capacità di supporto e sostentamento sia fondamentale per trasformare le strategie in azioni concrete sul campo.

Il Capo di Stato Maggiore ha inoltre identificato la rapida evoluzione tecnologica come una delle sfide principali per l’Esercito contemporaneo. “Correre alla velocità della tecnologia, la vera sfida,” ha dichiarato, evidenziando la necessità di un costante aggiornamento e adattamento alle nuove tecnologie per mantenere l’efficacia operativa.

Tuttavia, Masiello non ha mancato di sottolineare l’importanza dei valori tradizionali e dell’etica militare. Ha delineato la visione di un “Esercito che non abbandonerà mai i suoi concittadini e abbia sempre brividi all’inno nazionale”, riaffermando il ruolo dell’istituzione militare come pilastro della società e garante della sicurezza nazionale.

Queste parole giungono in un momento di evoluzione per le forze armate italiane, che si trovano a bilanciare l’innovazione tecnologica con i valori fondanti dell’istituzione. Il messaggio del Gen. Masiello sembra voler rassicurare sia il personale militare che la cittadinanza sulla continuità dell’impegno dell’Esercito verso la nazione, pur nell’adattamento alle sfide del XXI secolo.

L’intervento alla Scuola TraMat rappresenta un chiaro segnale della direzione che l’Esercito Italiano intende perseguire: un’forza armata tecnologicamente avanzata, logisticamente efficiente, ma saldamente ancorata ai valori di servizio e patriottismo che ne hanno caratterizzato la storia.