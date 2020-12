Aresta (M5S): “Accolto odg su utilizzo mezzi telematici magistratura militare”

“Il Governo, in sede di conversione in legge del DL Ristori, ha accolto un mio ordine del giorno teso ad estendere anche alla magistratura militare le modalità di attuazione degli strumenti telematici processuali già da tempo utilizzati, anche e non solo per l’emergenza Covid-19, dalla Magistratura ordinaria. Lo ritengo un passo importante”.

Lo dichiara in un nota Giovanni Luca Aresta, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Difesa.

“Si rimedia così all’assenza di disposizioni che hanno fino ad oggi impedito alla Magistratura militare ciò che invece è da tempo opportunamente consentito alla Magistratura ordinaria”, aggiunge il deputato.

“Il lavoro svolto dai magistrati militari ha infatti pari dignità di quello svolto dai loro colleghi ordinari. Questa lacuna viene oggi finalmente colmata”, conclude la nota.