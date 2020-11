Legge di bilancio. Ecco i 3 emendamenti del Presidente della Commissione Difesa della Camera

“Ho depositato a mia prima firma presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, tre emendamenti concernenti la Difesa. Si tratta di tre proposte di buon senso che spero siano raccolte e sostenute dal Governo e dalle forze parlamentari di maggioranza e di opposizione.” Lo afferma Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Con il mio primo emendamento – prosegue Rizzo – si chiede di aumentare di venti unità l’anno la pianta organica del personale di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera. La proposta si colloca all’interno del programma di progressivo adeguamento degli standard operativi e dei livelli di efficienza e di efficacia di questo Corpo, necessarie a far fronte agli accresciuti compiti nel settore della sicurezza del trasporto marittimo, delle merci e dei passeggeri, nel quadro delle missioni istituzionali affidate agli uffici marittimi per l’esercizio delle attribuzioni funzionali svolte per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”

“Il secondo istituisce e finanzia – continua Rizzo- un Fondo per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, vicenda fondamentale per la storia del nostro Paese perché dette inizio al processo che portò alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo”

“Il terzo emendamento – conclude il Presidente Rizzo- prevede il finanziamento aggiuntivo di cinque milioni di euro annui al fine di potenziare e rinnovare le infrastrutture e le aree addestrative sensibili destinate alle unità di Forze Speciali delle nostre Forze Armate.”