Approvato aumento pianta organica personale Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento a mia prima firma che aumenta di cento unità in cinque anni la pianta organica del personale di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera.

La proposta, inserita dalla Commissione Bilancio nella legge bilancio del 2021, si colloca all’interno del programma di progressivo adeguamento degli standard operativi e dei livelli di efficienza e di efficacia di questo Corpo, necessarie a far fronte agli accresciuti compiti nel settore della sicurezza del trasporto marittimo, delle merci e dei passeggeri, nel quadro delle missioni istituzionali affidate agli uffici marittimi per l’esercizio delle attribuzioni funzionali svolte per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”

Lo afferma in una dichiarazione Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Si tratta di un importante riconoscimento – conclude il Presidente Rizzo – della necessità di rafforzare il Corpo della Capitanerie di porto- Guardia Costiera in una fase in cui la sicurezza del mare e il contrasto al traffico di esseri umani assumono sempre di più centralità e importanza.”