Anzio, agente di polizia della Stradale si scontra con la moto contro un’auto sulla Litoranea

Grave incidente ieri mattina dopo le 10.30 ad Anzio. Un agente motociclista della Polstrada del Posto Mobile estivo di Nettuno si è schiantato contro un’auto con la sua Bmw 1200 in dotazione sulla litoranea Ardeatina in località Lavinio Mare.

L’incidente

Il giovane poliziotto insieme ad un altro collega su un altra moto di servizio stavano svolgendo il servizio di pattugliamento sulle strade del Litorale, per la sicurezza di tutti i villeggianti, visitatori e gli automobilisti. All’improvviso da una stradina secondaria è uscita una donna di 70 anni del posto a bordo di una Mercedes classe B che ha tagliato letteralmente la strada al poliziotto in moto. La donna ha attraversato la strada senza rispettare lo stop. Nonostante il tentativo di frenare per evitare l’impatto l’agente in servizio presso la Sottosezione di Settebagni è finito contro il lato passeggero della macchina ferendosi gravemente ed è stato trasportato in codice rosso con una ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Anzio. L’agente presentava vari traumi su tutto il corpo e ora si trova in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi

Sul posto i rilievi e le indagini sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Anzio e per la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

