Fiamme avvolgono furgone della Polizia diretto al G7

Un furgone della Polizia di Stato è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica 9 giugno 2024, lungo la superstrada statale 379 Brindisi-Bari, nei pressi di Villanova di Ostuni, in provincia di Brindisi. Il mezzo, appartenente al quinto reparto mobile di Torino, stava viaggiando in colonna con altri veicoli di servizio quando, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

Equipaggio illeso grazie alla prontezza dell’autista

Grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, che si è tempestivamente accorto del principio d’incendio, il furgone è riuscito ad imboccare lo svincolo per Diana Marina-Villanova e ad accostare in sicurezza, evitando così qualsiasi tipo di problema alla circolazione stradale.

Polizia in missione per il G7 di Fasano

Fortunatamente, nessuno degli agenti a bordo è rimasto ferito nell’incidente. Il personale della Polizia di Stato era giunto in Puglia per prestare servizio durante il G7, il vertice internazionale che si terrà a Fasano a partire dal prossimo 13 giugno. (clicca qui per leggere le condizioni di alloggiamento delle Forze di Polizia)

Indagini in corso sulle cause dell’incendio

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno domato le fiamme, e gli agenti della Polizia Locale e del commissariato cittadino, che hanno eseguito i rilievi del caso per determinare le cause del rogo.

L’incidente non ha causato particolari disagi al traffico e la situazione è tornata alla normalità nel giro di poche ore. Ulteriori indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze che hanno portato all’incendio del mezzo di servizio.

