Aggredisce poliziotto con un coltello e tenta di rubargli la pistola: arrestato 22enne

A Napoli, K.M, 22enne marocchino, ha assalito un poliziotto con un paio di forbici e un coltello della lunghezza di 40 cm. Durante l’aggressione l’uomo ha tentato più volte di rubare la pistola dalla fondina. Gli agenti, intervenuti in via Alessandro Poerio per la segnalazione su un uomo che stava spacciando, sono riusciti a bloccarlo dopo una serie di tentativi e non senza difficoltà.

I poliziotti, prima che si verificasse l’aggressione, avevano fermato un connazionale del 22enne, trovandolo in possesso di alcune confezioni vuote di sostanze psicotrope oltre che di 5 euro. Proprio in quel momento K.M. ha raggiunto alle spalle uno degli agenti assalendolo.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine e con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, mentre l’altro, suo connazionale di 30 anni, irregolare sul territorio, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.