Afghanistan: Usa ritirano truppe, Cina pronta a colmare vuoto

La Cina si prepara per colmare il vuoto lasciato in Afghanistan dal ritiro delle truppe statunitensi mettendo in campo gli investimenti dell’iniziativa Belt and Road, la Nuova Via della Seta.

Il piano sotto traccia e’ quello di comprendere anche l’Afghanistan nel Corridoio Economico tra Cina e Pakistan, uno dei progetti chiave dell’iniziativa di connessione infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa, lanciata dal presidente cinese, Xi Jinping, nel 2013. In fase di discussione, ha confermato Pechino, ci sono progetti per l’estensione di strade e autostrade che colleghino i tre Paesi e rafforzino la rete di infrastrutture che trova sbocco nei porti pakistani di Karachi e Gwadar. In particolare – secondo una fonte citata dal Daily Beast – e’ allo studio la realizzazione di un’autostrada che colleghi la capitale afghana Kabul con la citta’ pakistana di Peshawar.