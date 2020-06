Cina contro India, il confine conteso. Nessun colpo sparato, ma un lungo corpo a corpo: pietre, pugni e mazze ferrate

I dissidi tra Pechino e New Delhi nascono dalla “Line of Actual Control” (Lac), la linea tracciata come confine dopo il conflitto del 1962, con diverse aree contestate dalle due parti. La Lac è stata oggetto di un accordo del 1993 (e di altri due, nel 1996 e nel 2013, che l’India ritiene violati dall’atteggiamento aggressivo della Cina) nel quale i due Paesi rinunciavano all’uso della forza per risolvere le dispute territoriali. Tutti tentativi che si sono dimostrati fragili e vani. (AGI)