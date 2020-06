La polizia alla ricerca di una nuova pistola mitragliatrice. Ecco i requisiti

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una manifestazione di interesse a dare corso ad una attività di “verifica funzionale”, di modelli di “Pistola Mitragliatrice”, al fine di valutarne l’idoneità a soddisfare le esigenze operative della Polizia di Stato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di utilizzo delle armi e di importazione delle stesse.

Dette armi dovranno essere corredate di idonea sacca per il trasporto, prevalentemente in cordura od in materiale di tipo equivalente, che consenta la protezione da agenti atmosferici e pulviscolo.

CARATTERISTICA REQUISITO P = Peso a vuoto e senza accessori P ≤ 2,9 kg Cadenza di Tiro (CT) Preferibilmente CT ≤ 900 colpi/minuto Caricatore Serbatoio mobile con sgancio ambidestro Calciolo Telescopico e/o ribaltabile Lunghezza dell’arma L arma a calciolo aperto ≤ 700 mm Lunghezza della canna (Lc) Preferibilmente 170 ≤ Lc ≤ 210 Sistema d’armamento Ambidestro e svincolato dalla massa battente Ripetizione Semiautomatica ed automatica Sistema di puntamento – Mire Fisse o mobili e resistenti agli urti Sicura/e sicura manuale ambidestra e automatica sul

percussore Chiusura dell’arma Predisposizione al fuoco ad otturatore chiuso e cartuccia camerata

ACCESSORI

La pistola mitragliatrice deve essere progettata in modo da consentire l’applicazione dei seguenti accessori

CARATTERISTICA REQUISITO Slitte tipo Picatinny conformi al MIL

STD – 1913 Devono poter essere applicabili nelle posizioni di 0°, 90°, 180° e 270° Sistemi di puntamento e altri

accessori La pistola mitragliatrice dovrà consentire l’eventuale applicazione di sistemi di

puntamento ed altri accessori; Cinghiaggio Di tipo operativo tattico idoneo per tiratori

destrorsi e mancini; Impugnatura Impugnatura riservata alla mano debole

dell’operatore tipo vertical-grip o

equivalente.

DOCUMENTAZIONE

Il modello di pistola mitragliatrice offerto dovrà essere corredato della seguente documentazione:

 scheda tecnica descrittiva delle proprietà meccaniche e dimensionali dell’arma in tutte le sue configurazioni;

 manuale di sicurezza con le prescrizioni per il corretto impiego;

 piano di manutenzione: ordinaria, programmata e straordinaria precisando se eseguibile senza particolari attrezzature se non i normali materiali necessari per la pulizia e lubrificazione ovvero con eventuali strumenti e materiali indicati dalla casa costruttrice;

 disponibilità alla somministrazione di un corso di formazione per l’impiego, la manutenzione ed il mantenimento in efficienza;

 modalità di prova e relativi indici di prestazione raggiunti dal modello di pistola mitragliatrice offerta con la precisazione di marca, nomenclatura e tipologia del munizionamento impiegato nelle prove;

 termini di garanzia-assistenza tecnica.