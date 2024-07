Serbia e Russia rafforzano la collaborazione militare, focus sulla sicurezza nei Balcani

BELGRADO – Si è tenuto ieri a Belgrado un importante incontro tra il capo di stato maggiore dell’esercito serbo, generale Milan Mojsilovic, e il generale Ghennadi Mozhajev, inviato per la difesa della Federazione Russa. Al centro dei colloqui il rafforzamento della collaborazione militare tra Serbia e Russia e la situazione della sicurezza nei Balcani e nel resto del mondo.

Il generale Mojsilovic ha sottolineato come le forze armate serbe siano aperte ad ogni forma di cooperazione che abbia come obiettivo il mantenimento della pace e della stabilità nell’area, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli accordi multilaterali. Il rispetto degli standard internazionali, ha aggiunto Mojsilovic, è il modo migliore per prevenire e porre fine ai conflitti sia in Europa che nel resto del pianeta.

L’incontro di ieri sembra quindi confermare la comunanza di vedute tra Serbia e Russia sulla necessità di garantire sicurezza e stabilità nei Balcani, area storicamente turbolenta e al centro degli interessi geopolitici delle grandi potenze. La cooperazione militare tra Belgrado e Mosca potrebbe avere un ruolo chiave per evitare nuove tensioni in una regione strategica per gli equilibri europei e mondiali.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI