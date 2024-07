Incendio nelle cucine, paura al Lido del Carabiniere. “Criticità segnalate nei giorni scorsi”

Un incendio è scoppiato oggi nelle cucine del Lido del Carabiniere a Copanello, sollevando interrogativi sulla sicurezza della struttura. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i frequentatori e il personale in servizio.

UNARMA ha rilasciato un comunicato in merito all’accaduto, esprimendo preoccupazione ma anche sollievo per l’assenza di vittime. Il segretario generale di UNARMA, Antonio Nicolosi, ha dichiarato:

“Tanto tuonò che piovve. Nei giorni scorsi la segreteria regionale Unarma Calabria ha segnalato tra le varie criticità del Lido del Carabiniere anche problematiche attinenti proprio il settore della cucina e in particolare della pizzeria della struttura, inspiegabilmente chiusa a luglio inoltrato e poi aperta in tutta fretta dopo il nostro intervento.”

Nicolosi ha poi sottolineato l’importanza di questa vicenda come monito per il futuro: “Questo episodio ci invita a riflettere sull’importanza di investire continuamente nella formazione e nelle attrezzature di sicurezza. Il nostro sindacato si impegna a collaborare con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire futuri incidenti e migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza in tutte le nostre strutture.”

Resta da chiarire la dinamica esatta dell’incendio e le eventuali responsabilità. Le autorità competenti dovranno ora indagare sulle cause dell’incidente e valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza in atto presso il Lido del Carabiniere.

