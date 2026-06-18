Parma, entra in caserma per ricaricare lo smartphone e godersi il fresco: invitato a uscire aggredisce i Carabinieri

Arrestato un 26enne senza fissa dimora: è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Momenti di alta tensione nel pomeriggio del 13 giugno alla caserma dei Carabinieri di via delle Fonderie, a Parma. Un 26enne di origini straniere, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver reagito, secondo quanto ricostruito dall’Arma, all’invito dei militari ad allontanarsi dalla sala d’attesa della stazione.

Il giovane, stando alle informazioni disponibili, sarebbe entrato nella struttura senza avere necessità legate ai servizi della caserma. Si sarebbe quindi accomodato nella sala d’attesa per ricaricare il proprio smartphone e usufruire dell’aria condizionata, occupando spazi destinati all’utenza.

L’invito ad allontanarsi e la reazione

La presenza del 26enne all’interno dei locali avrebbe richiamato l’attenzione del militare di servizio, che lo avrebbe invitato a lasciare la struttura. A quel punto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso, rifiutando di allontanarsi.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento di altre pattuglie a supporto dei militari presenti nella stazione.

Calci e pugni contro i militari

All’arrivo dei rinforzi, il 26enne, descritto in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di colpire i Carabinieri con calci e pugni. I militari sono quindi intervenuti per bloccarlo e metterlo in sicurezza, evitando ulteriori conseguenze all’interno della caserma.

Al termine dell’intervento, il giovane è stato dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Arresto convalidato dal giudice

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice. Il 26enne si trova ora in attesa di processo, nel corso del quale sarà valutata la sua posizione dall’Autorità giudiziaria.

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