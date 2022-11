Tenta una rapina, ma è un carabiniere libero dal servizio: Arrestato

Un marocchino di 34 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver provato a rapinare un carabiniere libero dal servizio. E’ successo questa notte, verso l’una, in via Riva di Reno. Il carabiniere stava passeggiando insieme ad un collega, anche lui libero dal lavoro, quando due persone si sono avvicinate per chiedere loro dei soldi.

Al rifiuto di uno dei due il 34enne ha estratto un oggetto metallico per minacciare i carabinieri e ha fatto cadere uno di loro, per poi strappargli la catenina e fuggire via. I due carabinieri si sono quindi qualificati e dopo averlo inseguito sono riusciti a bloccarlo, mentre il complice si è dileguato.

L’uomo è stato quindi arrestato e sul posto è intervenuto anche il nucleo Radiomobile. Il 34enne, senza fissa dimora, aveva precedenti per droga e un obbligo di dimora e divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7.