Video su inseguimento e presunto calcio a un fuggitivo: due poliziotti indagati

Due poliziotti della Questura di Torino, filmati durante un inseguimento in una frazione di Rivalta in un video poi diffuso sul web, sono indagati dalla Procura per falso in atto pubblico. Accusati di aver redatto un verbale con omissioni e inesattezze.



I fatti

La vicenda risale allo scorso dicembre. Un uomo, 39 anni, di Moncalieri, viaggiando a 200 chilometri all’ora, aveva forzato quattro posti di blocco e cercato di travolgere gli agenti. In via Biagi era stato speronato ed estratto dall’auto. Nel video, acquisito dal pubblico ministero Laura Longo che coordina le indagini, si vede un poliziotto colpire il fermato con un calcio. Per fare chiarezza sull’accaduto, la Questura aveva avviato un’istruttoria interna. Le indagini erano state delegate alla squadra mobile della Questura.



Il fermato

L’uomo, che al momento non ha presentato querela, era stato processato per direttissima e condannato a un anno di domiciliari per resistenza e possesso di droga.