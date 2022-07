(VIDEO) Aversa. Sfonda volante della Polizia a testate.

Un video agghiacciante quello girato ad Aversa, in piazza Principe Amedeo, cuore della movida, a due passi dal Municipio e segnalato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Un giovane, in circostanze da chiarire, viene arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Condotto nella Volante, comincia a dare in escandescenze per poi sfondare il finestrino a testate e a calci.

A documentare l’episodio, un filmato che circola su WhatsApp e su varie pagine di Facebook.

Nel filmato, presumibilmente girato da chi era presente, si vede il fermato agitarsi all’interno dell’abitacolo e sfasciare vetro del finestrino posteriore con la testa e i piedi.

Con la faccia insanguinata inizia ad insultare poliziotti con offese sputando anche sangue all’indirizzo dell’agente.