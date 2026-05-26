Vertice NATO e asse Crosetto-Cavo Dragone: ultimatum all’industria della difesa e piano per il “Fianco Sud”

La difesa occidentale accelera i motori e lancia un messaggio chiarissimo ai giganti industriali del comparto militare: il tempo delle distrazioni e dei ritardi è scaduto. Poche ore dopo l’incontro a Bruxelles dei 32 Capi della Difesa della NATO riuniti ridisegnare la strategia collettiva, a Roma il Ministro della Difesa Guido Crosetto riceveva l‘Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare dell’Alleanza (CMC). Un asse politico-militare blindato, mirato a scuotere i partner europei e a blindare i confini più caldi, a partire dal Fianco Sud e dall’Ucraina.

Il diktat di Cavo Dragone a Bruxelles: l’industria cambi modello di business

I vertici militari della NATO, riuniti nella sessione del Comitato Militare con i due Comandanti Strategici – il Generale Alexus G. Grynkewich (SACEUR) e l’Ammiraglio Pierre Vandier (SACT) –, hanno messo sul tavolo i dossier più scottanti dell’Alleanza. Ad aprire i lavori è stato proprio l’Ammiraglio italiano Cavo Dragone, che ha rivendicato i progressi fatti dopo gli impegni sugli investimenti presi al Summit de L’Aia della scorsa estate: “La nostra deterrenza e prontezza sono più forti. Ma la continuità e la concretezza nella consegna sono essenziali”.

Il vero affondo è arrivato durante la conferenza stampa congiunta. Cavo Dragone non ha usato giri di parole, definendo necessario un “aumento drammatico” nel tasso di consegna e dispiegamento di tutte le capacità militari. Da qui il duro appello al settore privato: l’industria della difesa deve accelerare la produzione e adattare immediatamente i propri modelli di business a questo imperativo. Un monito che richiede costanza a lungo termine, senza farsi “portare fuori rotta dai social media o da altre distrazioni”, perché in gioco c’è la sicurezza dei cittadini.

Il Consiglio NATO-Ucraina e la cooperazione blindata con l’Unione Europea

L’agenda di Bruxelles ha visto anche un confronto politico stringente con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, utile a tracciare la roadmap e le tappe fondamentali verso il prossimo Summit di Ankara.

Subito dopo, i riflettori si sono spostati sul supporto operativo a Kiev. Durante una sessione del Consiglio NATO-Ucraina, il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, il Generale Oleksandr Syrskyi, è intervenuto in videoconferenza (VTC) per aggiornare gli alleati sull’andamento del conflitto e sull’integrazione delle tecnologie emergenti e delle lezioni apprese sul campo. A stretto giro si è tenuta anche una sessione congiunta con l’Unione Europea, alla quale ha preso parte il Generale Sean Clancy, Presidente del Comitato Militare dell’UE. Al centro del dibattito, una collaborazione sempre più stretta su due pilastri strategici: la mobilità militare e lo sviluppo della difesa industriale transnazionale.

Crosetto blinda l’asse a Roma: “Serve un pilastro europeo che vada oltre la UE”

Subito dopo il vertice in Belgio, il focus si è spostato a Roma. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto l’Ammiraglio Cavo Dragone per fare il punto sui dossier internazionali e tradurre le linee guida della NATO nella strategia italiana. Al centro dei colloqui la sicurezza dell’area euro-atlantica, il sostegno a Kiev e, soprattutto, la protezione del Fianco Sud, quadrante da sempre prioritario per l’Italia.

Crosetto ha rilanciato con una visione geopolitica pungente e strategica: per affrontare minacce che richiedono coesione e capacità di fare squadra, è fondamentale rafforzare il pilastro europeo della NATO. Una dimensione continentale che, secondo il Ministro, deve necessariamente andare oltre i 27 Stati membri dell’Unione europea. Solo attraverso l’unità, una reale interoperabilità e una visione comune l’Alleanza potrà dimostrarsi solida, credibile ed efficace di fronte alle sfide globali.

I motori della difesa sono avviati: i Capi della Difesa della NATO si ritroveranno formalmente per il prossimo incontro programmato in Danimarca, dal 18 al 19 settembre 2026.

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