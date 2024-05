Varo per l’Emilio Bianchi, l’ultima fregata Fremm della Marina Militare

Si è svolta ieri presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso la cerimonia di varo della fregata “Emilio Bianchi”, ultima delle 10 unità Fremm – Fregate Europee Multi Missione commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana. Le navi fanno parte del programma italo-francese di cooperazione per la difesa europea.

Madrina del varo è stata Maria Elisabetta Bianchi, figlia della Medaglia d’Oro al Valor Militare Emilio Bianchi a cui la nave è dedicata. Dopo il varo, la fregata proseguirà le attività di allestimento presso il cantiere Fincantieri di Muggiano a La Spezia e la consegna alla Marina è prevista per l’estate 2025.

La “Emilio Bianchi” è lunga 144 metri, ha una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento di 6700 tonnellate. Potrà raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità di 200 persone imbarcate.

Le fregate Fremm sono navi altamente flessibili in grado di operare in diversi contesti tattici, dal pattugliamento all’intervento in scenari di guerra. L’ultima fregata varata, la “Spartaco Schergat”, è attualmente in allestimento presso Fincantieri e sarà consegnata nell’aprile 2025.

