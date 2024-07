Leonardo spicca il volo: ordini alle stelle e profitti in decollo nel semestre d’oro della difesa

Il colosso italiano della difesa e aerospazio Leonardo ha riportato risultati in forte crescita per il primo semestre del 2024, con aumenti a doppia cifra in tutti i principali indicatori finanziari.

Il commento dell’AD Roberto Cingolani

Gli ordini sono saliti del 15,6% a 10,3 miliardi di euro, mentre i ricavi sono cresciuti del 10,9% a 8 miliardi. L’EBITA ha registrato un incremento del 13,3% a 503 milioni di euro. Il free operating cash flow, seppur negativo per 502 milioni, è migliorato dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“I risultati del primo semestre mostrano una crescita a doppia cifra in tutti gli indicatori chiave”, ha commentato l’Amministratore Delegato Roberto Cingolani. “Negli ultimi mesi abbiamo anche raggiunto importanti obiettivi nel rafforzamento delle alleanze internazionali, assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa europea.”

Performance stellare della Divisione Elettronica e degli Elicotteri

Particolarmente positiva la performance della divisione Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con ordini in crescita del 21,7% e ricavi del 13,4%. Bene anche il settore Elicotteri, con ordini a +27,8% e ricavi a +12,3%.

Il portafoglio ordini ha raggiunto il livello record di oltre 43 miliardi di euro, con un book-to-bill di 1,3. L’indebitamento netto di gruppo si è ridotto del 18,3% a 3 miliardi di euro.

Sulla base di questi risultati, Leonardo ha confermato le previsioni per l’intero 2024, che vedono ricavi attesi intorno ai 16,8 miliardi e un EBITA di circa 1,44 miliardi.

L’azienda ha inoltre annunciato di aver siglato accordi preliminari per rafforzare alleanze internazionali e consolidare il core business, tra cui una joint venture con Rheinmetall per lo sviluppo di nuovi carri armati.

“Il piano di efficienza è pienamente operativo, con risultati superiori alle aspettative”, ha aggiunto Cingolani. “Tutto ciò conferma la nostra chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del Piano Industriale.”

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI