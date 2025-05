USMIA CARABINIERI: PLAUSO AI MILITARI IMPEGNATI NEI GRANDI EVENTI LEGATI AL SANTO PADRE – PROPOSTA DI UN RICONOSCIMENTO FORMALE

Roma, 19 maggio 2025 – USMIA Carabinieri esprime gratitudine e sincero apprezzamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, anche in occasione dell’insediamento di Sua Santità Leone XIV, hanno offerto una straordinaria dimostrazione di professionalità, spirito di servizio e dedizione istituzionale.

Un plauso particolare va ai Carabinieri del Radiomobile – Autoradio e Motociclisti – che, in sinergia con i colleghi del Reparto Scorte, hanno operato senza sosta per garantire ordine, sicurezza e viabilità in uno scenario delicato e di altissimo significato spirituale.

Un sentito ringraziamento va altresì rivolto ai colleghi giunti da varie regioni d’Italia che, lontani dalle famiglie, hanno assicurato un supporto incondizionato, dimostrando grande capacità di superare ogni difficoltà logistica e operativa. Un riconoscimento doveroso, inoltre, alla catena di comando e controllo, al personale delle compagini amministrative e a quello della Centrale Operativa Carabinieri che, in coordinamento con la Sala Operativa della Questura di Roma – lontano dai riflettori – hanno veicolato con efficienza e discrezione una macchina organizzativa complessa, garantendo, anche attraverso l’ordinata e puntuale gestione del flusso informativo, il perfetto svolgimento delle attività sul campo.

Eventi di tale portata, segnati dalla presenza delle più alte autorità mondiali, hanno rappresentato una sfida significativa per l’intero sistema sicurezza. L’Arma dei Carabinieri l’ha affrontata con rigore, sensibilità e senso del dovere, confermandosi baluardo insostituibile di stabilità e garanzia per la collettività. I gravosi e delicati servizi a tutela delle numerose delegazioni di Capi di Stato e di Governo, in occasione delle esequie di Papa Francesco e dell’intronizzazione di Papa Leone XIV, hanno riscosso unanimi consensi da parte delle più alte cariche istituzionali, nazionali ed estere.

I risultati conseguiti, frutto di competenza, disciplina organizzativa e determinazione, hanno contribuito a rinvigorire l’immagine del Paese e delle Forze Armate, esaltandone il prestigio.

Nel rinnovare l’orgoglio per l’operato di tutti i militari coinvolti, il Segretario Generale Carmine Caforio, a nome dell’associazione che rappresenta, si fa promotore di una proposta al Comandante dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, affinché valuti l’istituzione di un riconoscimento formale da attribuire a quanti hanno preso parte al servizio in occasione dei due storici eventi: un semplice gesto di vicinanza, ma simbolo tangibile da poter fregiare sull’uniforme, quale memoria condivisa dei valori fondanti della nostra Repubblica.

