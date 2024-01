UFFICIALE DEI CARABINIERI ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. USIC: “NON CI SPIEGHIAMO COME MAI IL COMANDO GENERALE NON ABBIA ADOTTATO DEI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI A TUTELA DEI FAMILIARI DELL’UFFICIALE”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) denuncia la gestione del Comando generale dei Carabinieri riguardo un ufficiale accusato di maltrattamenti in famiglia. Il sindacato critica la mancanza di misure adeguate per la protezione della famiglia dell’ufficiale, sottolineando un apparente favoritismo nei suoi confronti.

“All’ufficiale sono stati contestati fatti di gravità tale da indurre il giudice a stabilire l’obbligo di allontanamento dello stesso dall’alloggio di servizio. Mentre il Comando generale dell’Arma, al termine di una “valutazione interna”, avrebbe deciso di trasferire in via cautelativa il militare. Appare evidente che la decisione assunta dal Comando generale sembrerebbe più a tutela dell’ufficiale che della sua famiglia. Infatti, la decisione assunta non ha tenuto conto dell’aspetto psicologico della situazione. Se tutto ciò dovesse essere confermato, si sarebbe quindi evitato di procedere ad inviare l’ufficiale a visita psicologica, con contestuale ritiro di tesserino e arma in dotazione, prassi questa, normalmente adottata nei confronti di ogni militare che attua comportamenti meritevoli di attenzione (psicologica).

Appare ancora più evidente che il trasferimento di detto ufficiale, probabilmente con alloggio di servizio a disposizione nella nuova sede, comporta anche un danno per la sua famiglia in quanto dovrà lasciare l’alloggio entro 20 giorni dal trasferimento. In caso contrario, si dovrà applicare lo sfratto esecutivo con contestuale pagamento del canone alloggiativo. Un Comandante deve dare esempio di lealtà, correttezza e senso del dovere, sia nella vita privata che in quella lavorativa. Sinceramente, non ci spieghiamo questa attenzione particolare nei confronti di un ufficiale dei carabinieri che, se fosse comprovata la sua colpevolezza, non meriterebbe di indossare l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri”. Lo dichiara in una nota, Antonio Tarallo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!