Inchiesta su Ufficiale dei Carabinieri: Accuse di Maltrattamenti alla Ex Moglie

In un piccolo centro del Sassarese si è scatenata una vicenda giudiziaria che coinvolge un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e la sua ex moglie, dirigente pubblica originaria della Provincia di Sassari. La coppia è al centro di un’inchiesta incentrata sull’ipotesi di maltrattamenti.

L’ufficiale, la cui identità rimane confidenziale per rispettare la privacy e la tutela dei figli della coppia, è stato accusato di comportamenti lesivi nei confronti della moglie. In risposta a tali accuse, gli è stato notificato un divieto di avvicinamento all’abitazione della compagna. I presunti episodi di maltrattamento si sarebbero verificati principalmente in una città del centro Italia, ma alcuni di questi sarebbero accaduti anche in Sardegna, regione in cui il militare ha precedentemente prestato servizio.

Questo caso rappresenta un’applicazione del “Codice Rosso”, una normativa italiana finalizzata a combattere la violenza domestica e di genere, e include episodi che si sarebbero verificati anche negli alloggi di servizio forniti dall’Arma dei Carabinieri. Nonostante la presunzione di innocenza sia un principio cardine del sistema giudiziario, l’Arma dei Carabinieri ha agito con estrema serietà e prudenza, adottando misure precauzionali sia a tutela dell’indagato sia per prevenire ulteriori situazioni spiacevoli.

L’ufficiale, attualmente ancora in servizio, è stato sottoposto a restrizioni specifiche, tra cui il divieto di avvicinamento ai luoghi dove ha vissuto e lavorato fino a poche settimane fa. Il provvedimento è stato notificato mentre si trovava in un comando dell’Arma nel sud Italia per motivi di servizio.

La denuncia è stata presentata dalla presunta vittima, con la coppia in fase di separazione.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI