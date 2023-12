USA, Comandante Squadrone Anfibio rimosso dall’incarico per guida in stato di ebrezza

San Diego, California – Il Capitano James Harney della Marina Militare degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo ruolo di comandante dello Squadrone Anfibio 5 (PHIBRON 5) con sede in California. Questa decisione è stata presa a seguito dell’arresto del capitano per guida in stato di ebbrezza avvenuto a Coronado la scorsa settimana.

La Marina ha comunicato venerdì che la rimozione di Harney è stata motivata dalla “perdita di fiducia nella sua capacità di svolgere i suoi compiti”. Questa decisione riflette il rigoroso codice di condotta e le aspettative professionali che la Marina impone ai suoi ufficiali, sia in servizio che nella vita privata.

Dettagli dell’Arresto e Conseguenze

Il Capitano Harney, a capo delle tre navi PHIBRON, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, come confermato da due ufficiali della Marina. Il dipartimento di polizia di Coronado ha successivamente informato l’NCIS dell’incidente.

Nuova Assegnazione di Comando

Il Cap. Tate Robinson è stato nominato per assumere le funzioni di commodoro di PHIBRON 5. Nel frattempo, Harney sarà riassegnato amministrativamente al comandante della forza navale di superficie della flotta del Pacifico degli Stati Uniti.

Squadrone Anfibio 5

PHIBRON 5 è un componente chiave della Marina degli Stati Uniti, comprendendo navi come l’USS Boxer (LHD-4), l’USS John P. Murtha (LPD-26) e l’USS Harpers Ferry (LSD-49). Lo squadrone, noto per le sue operazioni anfibie, è tornato dal suo ultimo schieramento nel 2019 con l’11a unità di spedizione marina.

Profilo Professionale di Harney

Il Capitano Harney, un ufficiale di carriera della guerra di superficie, si è laureato all’Accademia Navale degli Stati Uniti nel 1996. Ha ricoperto il comando dello squadrone da giugno, portando con sé una notevole esperienza e competenza.

Rispetto degli Standard di Condotta

La dichiarazione della Marina sottolinea l’importanza degli elevati standard di condotta personale e professionale richiesti ai leader militari. L’azione intrapresa contro il Capitano Harney evidenzia la fermezza della Marina nel mantenere questi standard e nella responsabilizzazione degli ufficiali che non rispettano tali aspettative.

Riflessione Finale: Paragone e Interrogativo sul Confronto con le Forze Armate Italiane

La disciplina e l’integrità sono considerate pietre miliari nella carriera militare: la leadership richiede non solo competenza tattica e strategica, ma anche un comportamento irreprensibile. Il confronto tra il recente caso nella Marina degli Stati Uniti e i principi che regolano le Forze Armate Italiane porta a una domanda significativa: in che modo le politiche e le pratiche adottate per gestire la condotta degli ufficiali nelle forze armate italiane si confrontano con quelle degli Stati Uniti, soprattutto in situazioni di trasgressione della legge o di standard etici? Questo interrogativo apre la discussione non solo sulle similitudini e differenze nei codici di condotta militari, ma anche su come queste pratiche influenzino l’efficacia, la percezione pubblica e l’integrità generale delle forze armate in un contesto internazionale.

